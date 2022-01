Rondônia lidera mortes de Covid por milhão do país no fim do ano

Rondônia terminou dezembro de 2021 com a maior taxa do país de mortes por Covid-19 por habitante.

Rondônia terminou dezembro de 2021 com a maior taxa do país de mortes por Covid-19 por habitante. O Acre, a menor.

O Brasil registrou no mês 21 vítimas por milhão. Rondônia, 52. Acre, 3.

Os dados são resultados de comparação das unidades da Federação em relação às mortes por milhão no último mês de 2021.

O cálculo das mortes proporcionais é feito comparando os dados do Ministério da Saúde com a projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de habitantes em cada UF em 2021.

Sete Estados tiveram alta de óbitos proporcionais frente a novembro.

São eles Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Três tiveram o mesmo patamar nos 2 meses: Amazonas, Acre, Piauí.

A maioria das unidades da Federação (17 das 27) tiveram queda de mortes por milhão. Os números caíram no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Alagoas e Paraná.

Parte desse recuo se deu por problemas técnicos na plataforma do Ministério da Saúde. A base de dados registra instabilidades desde o ataque hacker que a pasta sofreu em 10 de dezembro. Isso dificulta que as Secretarias estaduais insiram informações no sistema.

Os registros diários de mortes não se referem às datas das mortes. Mas ao dia em que o Ministério da Saúde recebeu a informação sobre o óbito.

No sábado, 01, a ativista ambiental Neide Suruí fez uma alerta em seu perfil no Twitter que em Rondônia estava faltando leitos para pacientes não Covid. Segunda ela, internações pelo vírus estão superlotando leitos.

“Estou ainda na luta por uma UTI, importante as pessoas saberem que todas em Porto Velho estão lotadas. Se cuidem usem máscaras, se possível usem álcool gel, ou lavem constantemente as mãos com água e sabão. Com essa gripe o sistema de saúde que já era frágil está muito pior”, disse.

Neide Suruí informou que estava com sua irmã hospitalizada.

“Estou no hospital como minha irmã ruim, e descobri que as UTI de Porto Velho estão todas ocupadas. Porque será que não noticiam essa situação que vive à saúde do município?”.

O mais recente boletim epidemiológico do governo de Rondônia foi divulgado no sábado, 01.

Casos confirmados – 284.660

Óbitos – 6.737 (2,37%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 71

Pacientes internados na Rede Privada – 00

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 13

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00

Total de pacientes internados – 84

Pacientes aguardando leitos: 0

Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)

Aguardando resultados do Lacen – 136

* População vacinada: (Dados de 09/12)

1ª Dose – 1.228.913

2ª Dose – 1.002.724

Total de doses aplicadas: 2.231.637

Vacinas recebidas: 2.817.558

* CoronaVac: 721.648

* AstraZeneca: 886.650

* Pfizer: 1.173.510

*Janssen: 35.75