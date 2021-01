Rondônia pode fechar divisa com o Amazonas por causa da nova variante de covid-19

Nesta sexta-feira (15), a Sala de Situação de Covid-19 de Rondônia deve se reunir para definir a situação de fronteira com o estado do Amazonas

A Fiocruz Amazônia, encontrou uma nova variante do coronavírus em uma paciente de Manaus (AM). A mesma variante foi encontrada também no Japão, após passageiros do país passarem pelo estado brasileiro.

O Governador do Pará anunciou na última quarta-feira (13), que irá fechar a divisa com o Amazonas, devido a variante encontrada.

Em Rondônia, diariamente pessoas do AM chegam ao Estado de barco, ônibus e avião. Mas as barreiras sanitárias que eram feitas pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), não estão sendo realizadas na divisa que liga Porto Velho ao Amazonas.

Segundo a Agevisa, o encerramento das barreiras se deu após a capital progredir para a fase 3, no ano passado, quando os números de casos começaram a cair.

Ainda segundo a agência, o objetivo das barreiras era monitorar os passageiros que desembarcavam e orientar sobre sintomas da covid e ainda informar sobre a importância do isolamento após chegarem de viagem.