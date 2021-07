Rondônia recebe 20.610 doses de vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde; sendo mais 5.400 doses da CoronaVac e 15.210 doses da Pfizer

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) recebeu do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (8), na Central Estadual da Rede de Frio, 20.610 doses de vacinas contra a covid-19, sendo mais 5.400 doses da CoronaVac e 15.210 doses da Pfizer.

De acordo com o diretor da Agevisa, Edilson Batista, essa remessa é destinada para trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, trabalhadores industriais e pessoas de 59 a 55 anos.

Das 20.610 doses, 4.114 é destinada à Regional de Saúde de Ji-Paraná; 1.983 para à Regional de Cacoal; 1.831 para à Regional de Vilhena; 3.203 para à Regional de Ariquemes; 1.966 para à Regional de Rolim de Moura e 7.513 para à Regional de Porto Velho.

As doses da Pfizer são para 1ª dose e as da CoronaVac para 1ª e 2ª doses. A imunização da população ocorre conforme prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO). Com esta nova remessa, Rondônia recebeu um total de 979.508 doses, sendo 372.108 da CoronaVac, 444.200 da AstraZeneca, 128.700 da Pfizer e 34.500 da Janssen.

Via Vanessa Moura/Secom