Rondônia recebe 28ª remessa de vacinas contra a covid-19 do Governo Federal e avança na distribuição dos imunizantes

Com a chegada de mais um lote contendo 21.750 doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19, encaminhado pelo Ministério da Saúde (MS), na madrugada deste domingo (4) à Rede Estadual de Frio, em Porto Velho, o Governo de Rondônia, por intermédio da Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa) realizou a distribuição dos imunizantes às Regionais de Saúde do Estado.

Pela manhã, em coletiva de imprensa, o diretor executivo da Agevisa, Edilson Silva, explicou que essa entrega contempla a 2ª dose para o público com 60 a 64 anos e pessoas com comorbidades e deficiência permanente, já previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO).

“Esse lote irá contemplar o público que tomou a vacina lá no começo, em meados de maio, e agora estará sendo garantida a 2ª dose, completando assim o processo de imunização. Tendo em vista que o intervalo de tempo para a 2ª dose da AstraZeneca é de até 90 dias, em comum acordo com os municípios, os imunizantes serão encaminhados para aplicação no início de agosto. Nesse período, estarão conservados nas câmaras da Rede Estadual de Frio”, detalhou.

Ainda de acordo com Silva, as vacinas que chegaram na última quarta (30/06) e quinta-feira (1º/07) já foram distribuídas às regionais de Saúde. Com mais essa remessa, sendo a 28ª, no total, Rondônia chega à quantidade de 958.898 doses recebidas.

“Com isso, fica mais evidente o avanço no processo de distribuição das vacinas e no lançamento das doses aplicadas. É importante reforçar que, por mais que a vacinação esteja acontecendo, não podemos deixar de tomar os cuidados necessários, como o uso da máscara de proteção, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, no momento em que a pessoa vai espirrar, a higienização das mãos e todos os demais meios de prevenção para combater à doença”, enfatizou.

VACINAS RECEBIDAS

Total de vacinas recebidas até este domingo (4), em Rondônia: 958.898