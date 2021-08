Rondônia recebe mais 35.100 doses de vacinas para combater a covid-19

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), recebeu neste sábado (31) na Central Estadual da Rede de Frio, mais 35.100 doses de vacinas da Pfizer com o objetivo de contribuir no combate à covid-19 no Estado. Com a chegada desta remessa, Rondônia já contabiliza 1.216.688 doses (um milhão, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito) recebidas pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde (MS).

De acordo com a Agevisa, o lote atual será distribuído às Gerências Regionais de Saúde (GRS) cobrindo o público-alvo previsto pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), que destina 1ª dose para pessoas de 45 a 49 anos e de 50 a 54 anos.

Durante a solenidade de recebimento das vacinas, o gestor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, destacou a atuação das equipes responsáveis pela logística de distribuição no interior, reforçando ainda que a aplicação do imunizante deve ser agilizada pela prefeitura de cada localidade. “Cada vacina que chega a Rondônia é motivo de muita felicidade para nós, é a melhor forma de prevenção contra o coronavírus, conforme determinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é a imunização. Mais doses que chegam, significa mais vidas salvas”.

Diretor da Agevisa pediu aos cidadãos que se atentem ao ciclo completo de vacinação

Máximo disse ainda que Rondônia, segundo o Ministério da Saúde, é o 4º estado mais célere do Brasil na categoria de distribuição de vacinas aos seus municípios. “Ao longo deste período de pandemia, seguimos as regras determinadas pelo Governo Federal, que vão desde o recebimento, acondicionamento e distribuição dos imunizantes para as cidades do interior”, afirmou.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou que o combate à covid-19 que ainda persiste, enfatizando a necessidade da atitude do cidadão em receber a vacina. “Há um grupo expressivo de rondonienses que não estão prestando atenção ao ciclo completo de imunização. Portanto, devemos estar atentos à 1ª e 2ª dose das vacinas. Nossa preocupação é que o Estado seja imunizado, e que os cidadãos tenham este direito de se protegerem e às suas famílias para que a sociedade volte à normalidade”.

Vale ressaltar que Governo do Estado orienta a população sobre a continuidade das medidas de prevenção ao vírus causador da covid-19, baseadas no uso de máscara de proteção, distanciamento social e a higienização constante das mãos com o uso de álcool 70% ou água e sabão.

Segundo a Agevisa, está prevista para este domingo a chegada de mais doses de imunizantes para o enfrentamento à pandemia em Rondônia.

Jackson Vicente Fotos: Daiane Mendonça Secom – Governo de Rondônia