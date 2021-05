Rondônia recebe mais 7.500 doses de vacina contra covid-19 do Ministério da Saúde

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), recebeu na tarde deste sábado (8) em Porto Velho, na Central Estadual da Rede de Frio, mais 7.500 doses de vacinas contra a covid-19. Este lote faz parte da 18ª remessa de imunizantes que faltava ser entregue pelo Governo Federal a Rondônia. As doses começam a ser distribuídas a partir deste domingo (9), às 8h30 para os municípios.

As vacinas serão destinadas às Regionais de Saúde, responsáveis por distribuir aos 52 municípios de Rondônia. Para esta remessa a distribuição ficou da seguinte forma: Ji-paraná (1.850) doses; Cacoal (650); Vilhena (750); Ariquemes (1.020); Rolim de Moura (1.000) e Porto Velho (2.230 doses).

De acordo com o coordenador Estadual de Imunização, Ivo Barbosa, as novas doses serão destinadas às pessoas de 60 a 64 anos que aguardavam a 2ª dose da CoronaVac e aos profissionais da Força de Segurança e salvamento e Forças Armadas (2ª dose). “O Estado de Rondônia está recebendo essas 7.500 doses justamente para completar o esquema vacinal das pessoas que aguardavam pela 2ª dose, e gostaria de solicitar aos municípios que alimentem os sistemas de informação para prestação de contas do Painel Covid-19, assim sairemos das últimas colocações no ranking de doses aplicadas no País”.

De acordo com o coordenador, um novo lote está previsto para chegar na próxima semana a Rondônia. “Nós esperamos que agora normalize essa entrega de vacinas atrasadas, com a previsão da chegada de novos lotes entre quinta-feira (13) e sábado (15). Isso, senão houver nenhum equívoco de logística por parte do Ministério da Saúde”, finaliza.

Marina Espíndola Fotos: Frank Nery Secom – Governo de Rondônia