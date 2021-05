Rondônia recebe novo lote com 3.200 doses de vacina contra covid-19;

O Governo de Rondônia recebeu do Ministério da Saúde, neste sábado (1) a 16ª remessa de vacinas contra covid-19. As 3.200 doses do imunizante foram entregues na Rede de Frio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), em Porto Velho, onde ficam armazenadas para, posteriormente, serem encaminhadas às Regionais de Saúde do Estado, que distribui aos municípios.

Nesta nova remessa, as doses recebidas são da CoronaVac do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan que vão contemplar os grupos, para a 2ª dose dos trabalhadores da Saúde, e para 1ª e 2ª doses dos profissionais das forças de segurança e salvamento. De acordo com o diretor-executivo da Agevisa, Edilson Silva, há a expectativa para a chegada de mais uma remessa, contendo 46.500 doses da AstraZeneca/Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na próxima segunda-feira (3), conforme sinalizado pelo Ministério da Saúde.

Para a remessa, prevista para a semana que vem, conforme orientação do Ministério da Saúde, vai contemplar o grupo prioritário de pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente que estejam cadastradas em um programa do Governo Federal, ainda a ser definido e também, gestantes e mulheres em até 45 dias de pós-parto (puérperas).

Em cumprimento às determinações do Governo Federal, ainda neste domingo (2), as doses recebidas serão distribuídas aos municípios do Estado. “Todas as cidades pólos das regionais da Rede de Frio vão receber o proporcional e ainda destinar aos municípios e solicitamos que iniciem a aplicação dessas doses”, detalhou o diretor-executivo da Agevisa.

SOBRE A 2ª DOSE DA CORONAVAC

Quanto ao grupo que está no aguardo dos imunizantes para a aplicação da 2ª dose, o coordenador Estadual de Imunização, Ivo Barbosa, explicou que no prazo de 10 dias, o laboratório estaria normalizando as entregas das vacinas aos estados, conforme anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada.

O coordenador reforçou ainda que a Agevisa tem assegurado à população que mesmo passando dos 28 dias da 2ª dose da CoronaVac, o imunizante não sendo aplicado, não haverá prejuízo na eficácia da vacina, conforme comprovam estudos científicos. Destacou, também, a importância de todos continuarem com os cuidados, mantendo os protocolos de saúde.

“Nós acreditamos que essa previsão será para a próxima quinta-feira (6), tendo os estados abastecidos com a CoronaVac, para que possamos dar continuidade ao esquema vacinal às pessoas que receberam a 1ª dose. Orientamos esse público para não se preocupar, pois não vai perder a validade e nem a eficácia da 1ª dose. Assim que as vacinas chegarem, quem recebeu a 1ª dose, deve procurar o mais rápido possível as secretarias municipais de saúde, para que possam receber a 2ª dose e assim concluir o processo”, finalizou.

CONSCIÊNCIA

O Governo de Rondônia tem reforçado a importância da população manter os cuidados com a higienização e o distanciamento social. Mesmo com a distribuição e aplicação da vacina em andamento, a luta contra a covid-19 continua e o compromisso da sociedade é crucial, gerando, consequentemente, mais fôlego às unidades hospitalares e menos óbitos registrados.