Rondônia registra 1.275 novos casos da covid-19 e 26 óbitos nas 24 horas

PORTO VELHO – RO – O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Nesta segunda-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 110.331

Casos ativos – 17.674 (16,02%)

Pacientes recuperados – 90.626 (82,14%)

Óbitos – 2.031 (1,84%)

Total de pacientes internados – 497

Testes Realizados – 329.034

Aguardando resultados do Lacen – 1.907

Hoje (18) foram registrados 26 óbitos por Covid-19 em Rondônia, oito deles em Porto Velho, sendo cinco homens (71,66,71,74 e 67 anos) e três mulheres (26,86,74 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 68 anos e três homens (53, 46 e 53 anos); quatro em Vilhena, sendo uma mulher de 67 anos e três homens (88, 49 e 83 anos de idade; três em Ariquemes, sendo uma mulher de 72 anos e dois homens (61 e 86 anos); uma mulher de 100 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 68 anos de idade de Alto Paraíso; um homem de 78 anos de Cerejeiras; um homem de 63 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 80 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 67 anos de São Miguel do Guaporé e um homem de 82 anos do município de Urupá.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.

Secom