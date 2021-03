Rondônia registra 1 nova morte por COVID-19 a cada uma hora e meia no mês de março

O Estado de Rondônia registrou uma nova morte por COVID-19 a cada uma hora e meia no mês neste mês de março. Já foram 1.006 óbitos pela doença – 415 a mais que o total de fevereiro inteiro. Nesses 25 dias, também já foram comprovados 30.835 novos casos, o que representa 51 confirmações a cada 60 minutos.

Com estes números, os balanços acumulados da pandemia no estado chegaram a 180.348 casos e 3.876 óbitos, de acordo com o último boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

COLAPSO NO SISTEMA DE SAÚDE

Os hospitais do Estado seguem superlotados. Segundo a atualização da Central de Regulação de Urgência e Emergência (Crue-RO), na tarde desta quinta-feira (25), 117 pacientes permanecem na fila por vaga de UTIs.

Segundo dados da Agevisa, na quinta-feira (25) o número de pacientes internados chegou à 817 em todo o Estado. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 158.818 pessoas estão recuperadas.

GOVERNO ANUNCIA COMPRA DE MAIS DE 1 MILHÃO DE DOSES DE VACINA

Em meio a reuniões na capital federal, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha assinou em formato eletrônico, nesta terça-feira (23), a aquisição de mais de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V com a farmacêutica russa Gamaleya.

Com a compra orçada em montante superior a R$ 55 milhões, o governador falou sobre a possibilidade de vacinar 500 mil rondonienses em curto espaço de tempo. “Fiquei emocionado de poder ajudar a vencer esta doença terrível, que tem ceifado vidas pelo mundo todo. Vamos obedecer o tempo necessário para ficarmos imunizados e não tenho dúvida que se Deus quiser teremos o nosso Estado pujante novamente”, comemorou.

Na cerimônia virtual, Marcos Rocha aproveitou para explicar que a eficácia da vacina contra a Covid-19 é superior a 90% e este foi o principal ponto de escolha do imunizante. “Além de exterminar o vírus, a segurança que a Sputnik V proporciona fez a diferença para nossa compra”, pontuou.

A assinatura foi firmada por intermédio do Consórcio de Governadores e utiliza recursos próprios do Estado de Rondônia. O Govenador salientou que enquanto vários Estados nem estão conseguindo pagar os seus compromissos, Rondônia teve dinheiro para esta compra. “Recursos esses que existem graças à boa administração, incluindo cortes de privilégios e combate à corrupção”, acrescentou ele.

A expectativa do governo é que sejam vacinados os maiores de 18 anos ainda no primeiro semestre de 2021. Na proposta à farmacêutica, o prazo de chegada das vacinas é na segunda metade de abril. O intervalo entre as doses preconizado é em torno de 21 dias.

Com informações da Secom/RO