Rondônia registra 13 mortes e 754 novos casos neste domingo; veja boletim

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.

Neste domingo (18) foram consolidados os seguintes resultados:

Casos confirmados – 204.482

Casos ativos – 13.725 (6,71%)

Pacientes recuperados – 185.956 (90,94%)

Óbitos – 4.801 (2,35%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 424

Pacientes internados na Rede Privada – 109

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 151

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10

Total de pacientes internados – 694

Testes Realizados – 541.824

Aguardando resultados do Lacen – 780

* População vacinada:

1ª Dose – 158.536

2ª Dose – 46.896

Profissionais de Saúde vacinados:

1ª Dose – 43.968

2ª Dose – 23.799

Indígenas vacinados:

1ª Dose – 6.566

2ª Dose – 4.777

Idosos vacinados:

1ª Dose – 106.229

2ª Dose – 18.217

Deficientes ILP:

1ª Dose – 201

2ª Dose – 18

Segurança e Salvamento:

1ª Dose –1.572

2ª Dose – 85

* (Dados obtidos às 17h00)

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de abril de 2021), por covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/04/2021

Município Casos Totais Óbitos Totais Curados Totais

Porto Velho 71.190 2.052 64.290

Ariquemes 17.738 375 16.275

Ji-Paraná 14.931 419 13.788

Cacoal 10.526 179 9.848

Vilhena 10.430 195 9.901

Jaru 6.443 130 5.487

Rolim de Moura 5.346 109 4.804

Machadinho D’Oeste 5.225 66 4.922

Guajará-Mirim 5.171 191 4.845

Pimenta Bueno 4.303 54 3.721

Buritis 4.069 56 3.885

Ouro Preto do Oeste 3.634 99 3.225

Candeias do Jamari 3.308 65 3.118

Alta Floresta D’Oeste 3.228 49 3.023

Nova Mamoré 2.798 46 2.310

Presidente Médici 2.624 57 2.394

Espigão D’Oeste 2.281 46 2.145

Cerejeiras 2.004 43 1.668

São Miguel do Guaporé 1.884 35 1.735

São Francisco do Guaporé 1.759 39 1.674

Alto Paraíso 1.550 35 1.457

Nova Brasilândia D’Oeste 1.529 23 1.338

Cujubim 1.502 29 1.347

Colorado do Oeste 1.415 22 1.252

Monte Negro 1.314 22 1.032

Chupinguaia 1.226 16 1.168

Itapuã do Oeste 1.206 18 1.076

Costa Marques 1.149 21 981

Alto Alegre dos Parecis 1.055 22 926

Urupá 1.021 26 964

Campo Novo de Rondônia 1.006 21 839

Seringueiras 1.004 10 924

Mirante da Serra 891 7 818

Vale do Anari 809 14 662

Alvorada D’Oeste 798 20 701

Santa Luzia D’Oeste 732 10 696

Cacaulândia 710 9 684

Nova União 693 11 651

Vale do Paraíso 626 23 585

Cabixi 616 13 578

Corumbiara 554 13 514

Theobroma 541 20 454

Governador Jorge Teixeira 523 6 444

Rio Crespo 510 9 454

Novo Horizonte do Oeste 473 18 413

Ministro Andreazza 447 13 430

Teixeirópolis 428 7 398

Pimenteiras do Oeste 388 15 372

São Felipe D’Oeste 307 7 270

Parecis 218 7 180

Castanheiras 198 5 180

Primavera de Rondônia 151 4 110

Total geral 204.482 4.801 185.956

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS

MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS

Porto Velho 277 0

Ariquemes 176 2

Ji-Paraná 70 2

Cacoal 0 0

Vilhena 17 3

Jaru 12 0

Rolim de Moura 0 0

Machadinho D’Oeste 0 0

Guajará-Mirim 0 0

Pimenta Bueno 0 0

Buritis 9 0

Ouro Preto do Oeste 0 0

Candeias do Jamari 16 0

Alta Floresta D’Oeste 13 1

Nova Mamoré 0 0

Presidente Médici -5 0

Espigão D’Oeste 6 1

Cerejeiras 18 0

São Miguel do Guaporé 17 0

São Francisco do Guaporé 1 0

Alto Paraíso 16 0

Nova Brasilândia D’Oeste 7 0

Cujubim 1 0

Colorado do Oeste 0 0

Monte Negro 6 0

Chupinguaia 0 0

Itapuã do Oeste 0 0

Costa Marques 0 0

Alto Alegre dos Parecis 0 0

Urupá 4 0

Campo Novo de Rondônia 0 0

Seringueiras 8 0

Mirante da Serra 67 2

Vale do Anari 0 0

Alvorada D’Oeste 0 0

Santa Luzia D’Oeste 0 0

Cacaulândia 6 1

Nova União 0 0

Vale do Paraíso 0 0

Cabixi 0 0

Corumbiara 0 0

Theobroma 0 0

Governador Jorge Teixeira 0 0

Rio Crespo 1 0

Novo Horizonte do Oeste 4 0

Ministro Andreazza 0 0

Teixeirópolis 0 0

Pimenteiras do Oeste 0 0

São Felipe D’Oeste 7 1

Parecis 0 0

Castanheiras 0 0

Primavera de Rondônia 0 0

Total geral 754 13

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:

Neste domingo (18) foram registrados 13 óbitos por covid-19 em Rondônia, no qual foram três mulheres (67, 66 e 35 anos) de Vilhena; uma mulher de 69 anos e um homem de 71 anos de Ariquemes; uma mulher de 76 anos e um homem de 64 anos de idade em Ji-Paraná; dois homens (82 e 71 anos) de Mirante da Serra; uma mulher de 76 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 50 anos de Cacaulândia; uma mulher de 50 anos de Espigão D’Oeste e um homem de 84 anos de São Felipe D’Oeste.

Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br

Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco

Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.

Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina