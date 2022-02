Rondônia registra 72 mortes por covid-19 após entrada de dados da capital nesta segunda-feira

A entrada de dados do município de Porto Velho, não divulgados há semanas, elevou consideravelmente o número de mortes por covid-19 no estado nesta segunda-feira (14). Foram 2.790 casos da doença e 72.

De acordo com o Governo, o aumento ocorreu em decorrência da migração gradual da fonte de dados (formulários municipais – Google Forms) para o sistema e-SUS VE. A discrepância é devida ao ataque ao banco de dados do Ministério da Saúde e representa a diferença dos dados represados desde o dia 9 de dezembro até esta segunda. “Ressaltamos que os demais dados retirados manualmente pelos municípios no período marcado pela pane no sistema serão gradativamente migrados para o sistema e-SUS VE no decorrer desta semana, até que se atualize realidade epidemiológica no estado de Rondônia”, disse o Governo.