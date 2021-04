Rondônia tem 1º bimestre positivo na geração de empregos

Comércio e Serviço puxaram a geração de empregos com carteira assinada em Rondônia no primeiro bimestre de 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da Economia.

Os dados levam em consideração o saldo entre as demissões e contratações formais nos meses de janeiro e fevereiro, que pode ser positivo ou negativo.

No bimestre, Rondônia gerou 18.020 contratações e 15.630 desligamentos, com um saldo de 2.390 novos postos de trabalho com carteira assinada.

O saldo do Comércio 805 novas contratações. No setor de Serviço foram 791 novos empregos, seguido pela Indústria com (567), Agropecuária (172) e Construção (55).

Para o presidente em exercício da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER), Marco Cesar Kobayashi, os dados do primeiro bimestre de 2021 são positivos e mostram a retomada da economia em Rondônia.

Kobayashi ainda destaca que é preciso vencermos a pandemia para que outros setores da economia sejam atingidos positivamente e possam voltar à normalidade.

Veja abaixo os 10 municípios com maior saldo positivo na geração de empregos, com dados acumulados de janeiro e fevereiro:

1. Porto Velho ……….441

2. Rolim de Moura….315

3. Vilhena………………261

4. Ji-Paraná…………….224

5. Ariquemes………….150

6. Machadinho ………..99

7. Cerejeiras ……………81

8. Pimenta Bueno…….78

9. Buritis…………………70

10. Chupinguaia………..59

RONDÔNIA

Admissões…….18.020

Demissões…….15.630

Saldo……………..2.390

Fonte: CAGED, Jan-Fev 2021, Ministério da Economia