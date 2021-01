Rondônia vai transferir pacientes a hospitais do governo federal

Através das suas redes sociais, na noite deste sábado, 23, o governador Marcos Rocha (sem partido) confirmou que Rondônia vai transferir para hospitais do governo federal pacientes com covid-19 que estão na fila de espera no Estado.

Marcos Rocha relatou que ele sua equipe passaram o dia em tratativas com o Ministério da Saúde a fim de garantir a melhor forma de transferir estes pacientes.

O governador relatou que as transferências serão realizadas por aeronaves. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) irá se encarregar dos trâmites necessários para início do processo.

Mesmo sendo referência no país no combate ao coronavírus, o Estado de Rondônia sofre com a falta de médicos para atuar na linha de frente da saúde pública.

A Sesau informou que há leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis, porém o Estado não dispõe de médicos para que os leitos possam ser utilizados.

Extra de Rondônia