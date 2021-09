Rondoniense é prata no campeonato Sul-Americano Sub-18 de atletismo A equipe somou 410 pontos na classificação geral, 229 no masculino e 181 no feminino

O Brasil manteve a hegemonia no Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo, encerrado na noite deste domingo (26), no Estádio do Centro Comunitário da cidade de Encarnación, no Paraguai.

A equipe somou 410 pontos na classificação geral, 229 no masculino e 181 no feminino. A Colômbia, outra força no continente, ficou em segundo lugar, com 249 pontos, seguida da Argentina, com 229.

Em medalhas, o Brasil conquistou 47, sendo 15 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze, segundo a organização do evento. A Colômbia também ficou em segundo lugar com 30 (11, 8 e 11) e a Argentina em terceiro, com 19 (7, 7 e 5).

Com uma equipe de 67 atletas, sendo 34 no masculino e 33 no feminino, a equipe brasileira confirmou seu amplo favoritismo no torneio, que teve a participação também de competidores da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Peru, Venezuela, Uruguai e Paraguai.

Uma das medalhas foi conquistada por um atleta de Rondônia. Jarley Campanari Cuellar, de Machadinho D’Oeste foi prata no salto triplo com 14,58 M (1.3), fazendo dobradinha brasileira com Vinícius Klein de Freitas, que conquistou o ouro ao saltar 14,67 m (0.6). O venezuelano Roy Jair Chila levou o bronze, com 14,50 m (0.4).

Via Anoticiamais