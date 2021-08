Rondoniense e Real Ariquemes ficam no empate no jogo de ida da semifinal do Sub-20

Rondoniense e Real Ariquemes ficaram no empate na tarde deste domingo em 0 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Rondoniense Sub-20.

Com o resultado, que vencer o duelo de sábado avançará à final do Estadual Sub-20. Caso ocorra novo empate, a decisão ocorrerá nas cobranças de penalidades.

As duas equipes retornam a campo no sábado, às 15h30 (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Jogo – A partida teve um atraso de 20 minutos em seu início em virtude da falta de ambulância e policiamento. Com a bola rolando, as duas equipes tiveram poucas oportunidades. Aos 14 minutos, o Real Ariquemes chegou com perigo com Allan, que recebeu livre na área e finalizou por cima do gol. Aos 16′, o Rondoniense respondeu com Nego, que arriscou de fora, mas o goleiro Evan defendeu. Aos 36′, Nego recebeu livre dentro da área e finalizou, mas o goleiro Evan defendeu no centro do gol.

Na volta do intervalo, a partida ficou mais truncada com inúmeras faltas e poucas oportunidades de gol. Aos 30′, Juninho arriscou de fora da área, a bola bateu em seu marcador e por pouco não surpreendeu o goleiro Kaio, passando rente a trave. Aos 35′, Davi cobrou falta e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

