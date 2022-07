Rondoniense goleia o Genus por 6 a 0, mas é eliminado no Sub-20 Rogério, João (duas vezes), Raone, Esquerda e Dieguinho anotaram os gols do Azulão

O Rondoniense goleou neste domingo o Genus por 6 a 0 no Centro de Treinamento do Rondoniense, em Porto Velho, mas se despediu da disputa do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pela última rodada da primeira fase da competição estadual.

Os gols da vitória do Azulão foram marcados por Rogério, João (duas vezes), Raone, Esquerda e Dieguinho.

Com o resultado, o Rondoniense chegou aos dez pontos, porém ficou com a terceira posição do grupo A do Estadual Sub-20. Já o Genus ficou com a lanterna com um ponto. As duas equipes se despediram da competição.

Por Alexandre Almeida