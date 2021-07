Rondoniense Silvinho se despede do CSA, fala em injustiça em nota de esclarecimento

O atacante Silvinho usou as redes sociais para se despedir do CSA nesta quinta (confira a íntegra abaixo). Disse que precisava se defender porque o nome dele foi citado numa crise que causou um ‘racha’ dentro do clube.

O jogador, de 31 anos, agradeceu os companheiros, funcionários do clube e disse que foi injustiçado.

Ex-gestor do departamento de futebol do CSA, Raimundo Tavares se desentendeu com o presidente Rafael Tenório, chegou a chamar o jogador de “laranja podre” e disse que Silvinho e Nadson eram os “presidentes do clube”.

No longo texto de despedida, Silvinho cita Tavares, se defende das acusações de que seria um problema para o grupo e acusa o ex-gestor de prejudicar sua imagem.

Silvinho disputou 21 partidas pelo CSA e marcou um gol, no empate com o Guarani por 1 a 1, pela quarta rodada da Série B. Antes do Brasileiro, conquistou o Campeonato Alagoano e converteu o último pênalti da decisão contra o CRB.

Leia o texto de Silvinho na rede social

“Me espanta muito as informações de que eu estava tendo oportunidades e não estava aproveitando. Fui titular nos últimos jogos e simplesmente fui tirado da equipe no clássico. O treinador Bruno Pivetti já havia me passado a informação que contava comigo para seguirmos em busca dos nossos objetivos. Para minha surpresa, quando cheguei para treinar, recebi o anúncio da minha saída, onde o Presidente, pessoa pelo qual sempre tratei com muito respeito, me informou que a torcida estava pressionando-o, pois acreditaram nas falsas noticias ditas pelo Raimundo Tavares (presidente do Conselho) denegrindo assim a minha imagem perante todos, alegando principalmente que eu seria “ruim de grupo”. Porém o grupo de jogadores se uniu a meu favor para me apoiar juntamente com a Mancha Azul (Principal Torcida Organizada) que esteve no clube para saber de toda a verdade. Minha pergunta é: Como eu sou ruim de grupo, se todos se uniram a meu favor? Eu não poderia sair daqui dessa forma. Injustiçadamente! Deixaram-me fazer os 7 jogos, impedindo assim minha transferência para outro clube da divisão. Em momento algum pensaram na minha família, esposa e duas filhas que encontram-se comigo. Simplesmente estão me mandando embora. Mas deixo aqui meu agradecimento aos funcionários e jogadores que atuaram comigo e estiveram no dia a dia, sabendo de tudo que aconteceu aqui (Eles sim sabem de TODA verdade). Torcerei para que o CSA tenha muitas vitórias, pois os jogadores merecem”.

Via globo.com/ro