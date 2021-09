Rondoniense Sub-13 inicia em Colorado do Oeste na sexta-feira Com a participação de 13 clubes, competição terá duração de cinco dias

O Campeonato Rondoniense Sub-13 inicia na sexta-feira com dois jogos no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste. Com a previsão de 22 jogos, a competição terá a participação de 13 clubes que foram divididos em quatro chaves.

Única chave com quatro clubes, o grupo 4 começa a ser disputado na sexta-feira (03/09), a partir das 14h30, com o duelo entre LFV/Chupinguaia x LDCOL/Escolinha 16. Às 16 horas, o Saint Germain e Brazuca travam embate pela primeira rodada.

No sábado (04/09), outras cinco partidas movimentam o Campeonato Rondoniense Sub-13. O Colorado estreia às 9 horas, diante do LIRFAR/Catalão pelo grupo 1. Às 10h30, o Genus encara o Pimentense pelo grupo 2. Às 13h30, o Grêmio Vilhena enfrentará o Avaí Rondônia pelo grupo 3. Às 15h, o LDCOL/Escolinha 16 duela contra o Saint Germain. Já, às 16h30, o LFV/Chupinguaia terá pela frente o Brazuca.

No domingo (05/09) seis jogos agitam o Módulo Esportivo de Colorado do Oeste. Às 7h30, o Ji-Paraná enfrenta o Colorado. Às 9h, o Real Ariquemes enfrenta o Genus. Às 10h30, o Avaí Rondônia terá pela frente o Guaporé. Às 13h30, o Saint Germain encara o LFV Chupinguaia. Às 15h, o Brazuca duela com o LDCOL/Escolinha 16. Já, às 16h30, o LIRFAR/Catalão terá embate contra o Ji-Paraná.

A primeira fase do Campeonato Rondoniense Sub-13 será encerrada na manhã de segunda-feira (06/09) com dois jogos. Às 7h30, o Pimentense recebe o Real Ariquemes. Já, às 9h, o Guaporé enfrentará o Grêmio Vilhena.

Ainda na segunda-feira (06/07) será disputada às quartas de final da competição de base. Na terça-feira pela manhã serão realizadas as semifinais. Já no período da tarde será disputada à final do Estadual Sub-13.

O Campeonato Rondoniense Sub-13 2021 terá duração de cinco dias e tem início previsto para o dia 3 de setembro. A última rodada será realizada no dia 7 de setembro.

Campeonato Rondoniense Sub-13 2021

Primeira Rodada

3 de setembro (sexta-feira)

14h30

LFV/Chupinguaia x LDCOL/Escolinha 16

16h

Saint Germain x Brazuca

Via Alexandre Almeida/FFER