Rondoniense Sub-20 inicia neste sábado (24) com partida em Rolim de Moura Guaporé x Espigão abrem o estadual júnior de 2021, na tarde de sábado (24) no estádio Cassolão

Oito equipes entram na disputa por vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, como representante de Rondônia. O Campeonato Rondoniense Sub-20 2021 promovido pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia vai reunir agremiações de cinco cidades.

Rolim de Moura e a região da zona da Mata será representada pelo Guaporé. O Espigão Esporte Clube representa a cidade de mesmo nome. O Saint Germain, a cidade de Ji-Paraná. O Real, de Ariquemes. E, Avaí, Brazuca, Porto Velho e Rondoniense são da capital do Estado, Porto Velho.

O jogo de abertura da competição acontece neste sábado, 24 com o duelo de, Guaporé x Espigão, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. No domingo, 25 mais três jogos completam a primeira rodada:

Saint Germain x Real Ariquemes – Estádio Biancão, em Ji-Paraná

Brazuca x Porto Velho – Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho

Avaí RO x Rondoniense – Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho

A fase de pontos corridos vai até o dia 4 de agosto de 2021.

Confira a tabela de jogos:

2ª Rodada

Quarta, 28/07

Rondoniense x Brazuca – Estádio Aluízio Ferreira

Real Ariquemes x Guaporé – Estádio Valerião

Espigão x Saint Germain – Estádio Luizinho Turati

Quinta, 29/07

Porto Velho x Avaí RO – Estádio Aluízio Ferreira

3ª Rodada

Sábado, 31/07

Avaí Rondônia x Brazuca – Estádio Aluízio Ferreira

Saint Germain x Guaporé – Estádio Biancão

Espigão x Real Ariquemes – Estádio Luizinho Turati

Domingo, 01/08

Porto Velho x Rondoniense – Estádio Aluízio Ferreira

4ª Rodada

Quarta, 04/08

Rondoniense x Avaí RO – Estádio Aluízio Ferreira

Real Ariquemes x Saint Germain – Estádio Valerião

Espigão x Guaporé – Estádio Luizinho Turati

Quinta, 05/08

Porto Velho x Brazuca – Estádio Aluízio Ferreira

5ª Rodada

Sábado, 07/08

Guaporé x Real Ariquemes – Estádio Cassolão

Saint Germain x Espigão – Estádio Biancão

Domingo, 08/08

Brazuca x Rondoniense – Estádio Aluízio Ferreira

Avaí RO x Porto Velho – Estádio Aluízio Ferreira

6ª Rodada

Quarta, 11/08

Rondoniense x Porto Velho – Estádio a definir

Real Ariquemes x Espigão – Estádio Valerião

Guaporé x Saint Germain – Estádio Cassolão

Brazuca x Avaí RO – Estádio Aluízio Ferreira

