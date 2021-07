Rondoniense supera o Brazuca por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreirae segue 100% no Sub-20

O Rondoniense venceu na tarde desta quarta-feira o Brazuca por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e lidera o grupo A do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pela segunda rodada da competição estadual.

Os gols da vitória do Azulão foram marcados por Kauã e Igor, enquanto que Pulga descontou para o Brazuca.

Com o resultado, o Rondoniense chegou aos seis pontos e assumiu a liderança provisória do grupo A do Estadual 2021. Já o Brazuca conheceu sua segunda derrota na competição e segue sem pontuar. Nesta quinta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), o Porto Vellho enfrenta o Avaí Rondônia no estádio Aluízio Ferreira, em duelo que fecha a segunda rodada.

Na próxima rodada, o Rondoniense enfrentará o Porto Velho no domingo. Já o Brazuca volta a campo no sábado contra o Avaí Rondônia. As duas partidas ocorrerão no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Via Alexandre Almeida/FFER