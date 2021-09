Rondonienses levam ouros em competição regional de ginástica rítmica

Oito ouros, sete pratas e três bronzes foram conquistados pela delegação de ginastas rondonienses no Torneio Regional de Ginástica Rítmica – fase regional norte. No adulto, nível 1, Anna Clara Souto, na bola, Camila Ricci, na fita e no geral, e no nível 2, na bola, na fita e no geral, Micaela Ferreira, ficaram no primeiro lugar. A competição era classificatória para a fase nacional do evento.

Para as atletas, as apresentações aconteceram de forma presencial, no ginásio Fidoca, em Porto Velho. Mas, os jurados estiveram online para efetuar as avaliações e pontuações.

Confira os resultados:

Clube: Associação Equipe de Ginástica Rítmica Estrela de Rondônia – AEGRER (total: 10 atletas)

Categoria infantil – nível 1

5°lugar – aparelho: Mãos livres: Luana Araújo

4º lugar – aparelho: Maças: Luana Araújo

4° lugar – geral: Luana Araújo

Categoria juvenil – nível 1

2°lugar – aparelho: Bola: Analuh Mendonça

1º lugar – aparelho: Maças: Analuh Mendonça

2° lugar – geral: Analuh Mendonça

1°lugar – aparelho: Bola: Nágela Rodrigues

2º lugar – aparelho: Maças: Nágela Rodrigues

1° lugar – geral: Nágela Rodrigues

Categoria juvenil – nível 1

4°lugar – aparelho: Bola: Sol Ferreira

1º lugar – aparelho: Maças: Sol Ferreira

2° lugar – geral: Sol Ferreira

Categoria adulto – nível 1

9°lugar – aparelho: Bola: Maria Luiza Souto

2º lugar – aparelho: Fita: Maria Luiza Souto

6° lugar – geral: Maria Luiza Souto

1°lugar – aparelho: Bola: Anna Clara Souto

3º lugar – aparelho: Fita: Anna Clara Souto

2° lugar – geral: Anna Clara Souto

2°lugar – aparelho: Bola: Camila Ricci

1º lugar – aparelho: Fita: Camila Ricci

1° lugar – geral: Camila Ricci

8°lugar – aparelho: Bola: Ester dos Santos

7º lugar – aparelho: Fita: Ester dos Santos

8° lugar – geral: Ester dos Santos

3°lugar – aparelho: Bola: Milena Gomes

4º lugar – aparelho: Fita: Milena Gomes

3° lugar – geral: Milena Gomes

Categoria adulto – nível 2

1°lugar – aparelho: Bola: Micaela Ferreira

1º lugar – aparelho: Fita: Micaela Ferreira

1° lugar – geral: Micaela Ferreira

Clube: Centro Esportivo e Cultural de Rondônia – CECRO (total: 01 atleta)

Categoria juvenil – nível 1

6°lugar – aparelho: Bola: Aysha Fernanda

11 lugar – aparelho: Maças: Aysha Fernanda

8° lugar – geral: Aysha Fernanda

Técnica: Francimeire Coutinha Lavareda

Técnico: Francisco Wanderlan de Oliveira

Chefe de Delegação: Stfanya Kassya Tavares das Neves Silva

