RSC – Sindsef anuncia novidades para professores aposentados até fevereiro de 2013; Confira

Professor pioneiro, entre em contato com o Sindsef para saber mais sobre a gratificação denominada RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências)

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO está convocando professores (as) pioneiros do Ex-Território que se aposentaram até fevereiro de 2013, para apresentarem documentos necessários para subsidiar demanda em curso referente a gratificação denominada RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências).

QUEM ENTRARÁNA NOVA AÇÃO?

Professores graduados, pós-graduados e mestres, contratados no Serviço Público Federal até 1981 e que se aposentaram até fevereiro de 2013.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?

Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Comprovante de residência atual);

Cópia da Portaria de concessão de aposentadoria publicada no Diário Oficial da União;

Cópia do contracheque.

Portanto, professores (as) podem procurar umas das Coordenações Regionais ou Sede Administrativa do Sindsef/RO a partir de segunda-feira, dia 21 de junho, para apresentarem a documentação.

Aqueles (as) professores (as) que residem em outros estados, devem ligar para o Sindsef/RO no telefone (69) 3218-0400 (horário das 8h às 14h) ou solicitar por e-mail ([email protected]).