Rússia abre rotas em 5 cidades da Ucrânia: civis começam a sair

Após impasses desde o fim de semana, as forças russas informam ter iniciado um cessar-fogo às 10h da manhã desta terça-feira (8/3) no horário local (5h em Brasília) para que civis possam deixar áreas conflagradas e onde já faltam recursos básicos. O próprio governo ucraniano confirmou que a primeira fase de evacuação de Sumy começou.

Segundo a agência de notícias estatal russa Interfax, corredores humanitários foram abertos a partir da capital, Kiev, além de Cherhihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

A mídia local já mostra imagens de civis sendo evacuados. As imagens a seguir são de Sumy, cidade que chegou a ter áreas residenciais bombardeadas no fim da noite de segunda (7/3). Autoridades ucranianas informaram que ao menos 10 pessoas foram mortas nos ataques, incluindo crianças.

Canais oficiais do governo ucraniano também publicam vídeos com cenas da evacuação. Ao menos 35 ônibus já saíram de Sumy, e mais de 20 toneladas de ajuda humanitária chegaram pelos corredores humanitários.

Logo após o anúncio, no entanto, o embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas (ONU) , Sergiy Kyslytsya, criticou a forma como os russos têm tratado o tema. Uma das principais queixas foi o fato de o país permitir a fuga somente para os territórios russo e bielorrusso.

Sinais de recuo

Neste 13º dia da invasão russa, as Forças Armadas ucranianas declararam mais cedo que o inimigo “continua em uma operação ofensiva, mas o ritmo de avanço de suas tropas diminuiu significativamente”.

O aparente recuo russo ocorre no momento em que as potências ocidentais intensificam as sanções econômicas sobre o país de Vladimir Putin e discutem seriamente um boicote ao petróleo russo, numa jogada que envolve a compra do produto na Venezuela pelos Estados Unidos.

Metrópoles

Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty images