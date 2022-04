Rússia amplia ofensiva, com mil ataques no dia; 5 mi deixaram Ucrânia

Refugiados que deixaram a Ucrânia ultrapassaram 5 milhões, segundo anúncio feito pela ONU nesta quarta-feira (20/4). Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa russo anunciou que a quantidade de força empregada contra as ucranianos, mesmo depois de acordo para reduzir os ataques, aumentou. Nesta quarta, por exemplo, foram mais de 1 mil.

De acordo com dados de 2020, a Ucrânia abrigava 44,13 milhões pessoas. Segundo o governo do país, pelo menos 2 mil pessoas foram mortas no confronto diplomático que teve início no ida 24 de fevereiro. Segundo o alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, 5.010.971 milhões de pessoas fugiram da nação.

Joe Raedle/Getty Images