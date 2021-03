SAenadores fazem um minuto de silêncio para lamentar recorde de vítimas

Por sugestão do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), os senadores fizeram um minuto de silêncio durante a sessão plenária para lamentar o triste recorde de vítimas da covid-19 no país: estima-se que 2.841 brasileiros morreram vítimas do vírus nesta terça-feira (16). No total, já são mais de 282 mil mortos no país em decorrência da pandemia.

— Rogamos a Deus por todas as vítimas da pandemia. Muito nos aflige essa triste marca de hoje. O Brasil é atualmente o país com a maior média móvel de mortos do mundo — afirmou Randolfe durante a sessão remota desta terça.

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) também lamentou as mortes e destacou o falecimento do ex-deputado federal e ex-ministro Euclides Scalco (1932-2021), mais uma vítima da covid-19. O senador Esperidião Amin (PP-SC) lamentou os 88 mil novos casos no país nas últimas 24 horas, e pediu “que Deus nos ajude e que nós tenhamos juízo”. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) manifestou solidariedade a todas as famílias que estão chorando suas perdas e cobrou mais ação do Ministério da Saúde.

— Precisamos de uma solução definitiva para a questão das vacinas. Todos os estados estão beirando o colapso neste momento — alertou Rogério Carvalho.

Fonte: Agência Senado