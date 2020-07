“Safrinha” de milho vai render R$ 860 milhões em Rondônia este ano; Vilhena é o maior produtor no Estado

Região do Cone Sul do Estado concentra mais de 70% da safra

A colheita do milho 2ª safra está em ritmo acelerado em todo o Estado de Rondônia, com cerca de 20% da área já colhida, de acordo com o 10º Levantamento da Safra 2019/2020, divulgado nesta quarta-feira (8), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A estimativa para esta safra é de que a área ocupada com o plantio do milho seja de 186 mil hectares, 4% superior à área da safra passada e com um igual aumento para a produção, que deverá atingir 936,3 mil toneladas.

De acordo com o estudo, o clima mostrou-se bastante favorável durante todo o ciclo da cultura, propiciando bons resultados. O milho 2ª safra é uma cultura sucessora da soja e a produção no Estado já responde por mais de 40% da colheita local do grão. Atualmente, o cereal é o segundo produto agrícola com o maior valor bruto da produção, estimada em R$ 860.869.985,00.

A região sul do Estado é responsável por mais de 70% da produção de milho em Rondônia, sendo o município de Vilhena o município com maior produção. No entanto, a cultura tem ocupado novas áreas a cada ano, se expandindo para as regiões central e norte do estado de Rondônia.

Por Conab