Saiba tudo sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

O caminho para definir o campeão da Copa do Brasil 2022 começará a ser traçado nesta terça-feira (7/6). A CBF sorteia, a partir das 15h, os confrontos das oitavas de final do certame nacional.

Veja possíveis datas e clubes que ainda seguem vivos em busca do título de uma das competição mais tradicionais do futebol nacional:

Formato e datas

Os confrontos das oitavas de final colocarão frente a frente os 16 classificados. Nesta etapa do torneio não há critérios limitadores, ou seja, todos podem se enfrentar, até mesmo equipes do mesmo estado. O sorteio será transmitido ao vivo através do canal da CBF no YouTube.

PUBLICIDADE

A entidade ainda não definiu as datas para os jogos, mas as partidas devem acontecer entre os dias 22 e 23 de junho e 13 e 14 de julho.

Classificados

A expectativa é da formação de confrontos tradicionais no futebol brasileiro. Das 16 equipes classificadas, 14 são da Série A. Cruzeiro e Bahia tentarão colocar água no chope dos times que disputaram a elite nacional.

América-MG, Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Ceará, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Palmeiras, Santos e São Paulo são os clubes da Série A que vão em busca da taça.

O Atlético-MG é o atual campeão. Em 2021, o time mineiro superou o Athletico-PR e conquistou a competição nacional.

Metrópoles