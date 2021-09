Saiu na Istoé: assessor do senador Marcos Rogério vira alvo da Polícia Federal em investigação por tráfico

Na última quarta-feira (01), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Marcelo Guimarães Cortez Leite, assessor do senador Marcos Rogério (DEM-RO). Após a operação da PF, Rogério exonerou o funcionário de seu gabinete. As informações são do UOL.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações estão desarticulando um esquema criminoso de envio de carregamento de drogas de Rondônia para Fortaleza, no Ceará. Em Porto Velho, as autoridades investigam a lavagem de dinheiro do esquema. Segundo os investigadores, o grupo movimentou uma tonelada de cocaína e chegou a receber R$1,5 milhão em 15 dias.

Segundo a coluna de Juliana Dal Piva, do UOL, Marcelo ficava em Porto Velho. Ele é casado com uma promotora local e era tido como alguém de confiança.

Em comunicado, a assessoria de Marcos Rogério revelou que o parlamentar foi “surpreendido com a notícia de busca e apreensão na casa de um dos meus assessores, lotado no escritório de apoio parlamentar de Porto Velho, RO. Não tenho informações se existe ou não envolvimento na prática de algum ilícito, mas em decorrência das investigações em curso decidi exonerá-lo, aguardando maiores esclarecimentos dos fatos”.

Conforme a PF, verificou-se que “integrantes do grupo atuavam em duas frentes: um núcleo responsável na remessa de droga em carretas para o estado do Ceará e outro na ocultação do patrimônio”. As investigações, que iniciaram em agosto do ano passado, foram intensificadas em novembro de 2020, após o líder do grupo ser preso.

A Polícia Federal ainda informou que “sete remessas de drogas foram apreendidas totalizando cerca de uma tonelada de cocaína”. Além disso, o “dinheiro da droga era recebido de forma dissimulada em contas bancárias” em nome de terceiros e empresas.

