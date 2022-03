Saiu no Estadão – Empresário de Rondônia faz pedidos de doação para campanha de Bolsonaro e ruralistas se queixam Evandro Padovani, secretário de Agricultura do Estado (Seagri/RO), e presidente regional do PSL, diz que Bruno Scheid não representa o setor

Evandro Padovani, secretário de Agricultura do Estado (Seagri/RO), e presidente regional do PSL, diz que Bruno Scheid não representa o setor

Porto Velho, RO – A versão online do jornal Estadão veiculou reportagem intitulada “Empresários pedem doações para Bolsonaro em nome de Flávio e Valdemar; ruralistas se queixam”.

A notícia, veiculada nesta segunda-feira (07), fala de troca de mensagens em grupo de WhatsApp, e, entre as investidas incisivas, a que recebeu mais destaque fora a patrocinada por Bruno Scheid, um administrador de fazenda de gado que “rodeia” o presidente Jair Bolsonaro, do PL, filhos e aliados.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA REPORTAGEM

Empresários pedem doações para Bolsonaro em nome de Flávio e Valdemar; ruralistas se queixam

Scheid, que integraria um grupo de empresários interessados em intermediar a arrecadação de recusos de campanha falando em nome de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e do senador Flávio Bolsonaro, um dos coordenadores de campanha do pai, abordou ruralistas no grupo.

Ele ficou conhecido por anunciar a suposta candidatura do ex-ministro Ricardo Salles ao Senado por Rondônia. Salles acabou anunciando que concorrerá à Câmara Federal por São Paulo.

Sobre as tratativas online, e em outra passagem do texto, o Estadão anota:

“Ex-presidente da Aprosoja-RO e um dos principais líderes rurais de Rondônia, Valdir Masutti Júnior, o Juca Masutti, disse que chegou a ser procurado por Scheid para discutir um encontro, sem dar detalhes.

‘Ele me falou que iria falar com Bolsonaro.

Perguntei:

‘Falar o quê? Você não vai sair de Rondônia sem uma pauta do setor’. Não me procurou mais”, relatou. ‘Eu dei uma cortada. Sou objetivo.’”, revelou.

O secretário de Agricultura de Rondônia e presidente regional do PSL, Evandro Padovani também afirmou que Scheid não representa o setor na Região Norte.

“Essa pessoa (Scheid) administra uma fazenda de um proprietário da Itália. Estou há 22 anos em Rondônia, e o desconheço como líder ruralista”, declarou o titular da pasta agropecuária no Governo do Estado.

No fim, ao Estadão, “o empresário Bruno Scheid negou ter participação ativa na organização da pré-campanha de Bolsonaro com o agronegócio e na estratégia de arrecadação. “Não procede”, afirmou o empresário.

“Ele também negou ter se filiado ao PL ou a intenção de disputar um mandato de deputado. O próprio Scheid, porém, já havia divulgado sua filiação, abonada por Costa Neto”, conclui a notícia.

rondoniadinamica