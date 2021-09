Saiu no Metrópoles: em Brasília, vice-governador de Rondônia pede “destituição do STF”, Vídeo

“Queremos a destituição do STF e uma nova Constituição criminalizando o comunismo no Brasil.” A frase do vice-governador de Rondônia, Zé Jodan, do PSL, foi registrada em vídeo gravado no meio de um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Brasília (DF), na tarde desta segunda-feira (6/9).

A declaração foi dada às vésperas da manifestação de apoio a Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

O vice-governador de Rondônia afirmou também que, com os protestos de amanhã, “o Brasil inteiro vai tremer”.

As manifestações

Nesta terça-feira acontecerá em todo o país atos contra e a favor de Bolsonaro. Antes das manifestações previstas, o presidente vem subindo o tom contra adversários. No sábado (4/9), Bolsonaro sugeriu que ministros do STF sejam “enquadrados” e voltou a citar ruptura dos Poderes como alternativa.

Neste feriado, Bolsonaro deve participar das manifestações na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pela manhã, e na Avenida Paulista, em São Paulo, à tarde.

