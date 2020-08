Santo Antônio Energia reafirma parceria com a Defesa Civil para o compartilhamento de informações sobre o rio Madeira

Representantes da Santo Antônio Energia e da Coordenadoria da Defesa Civil de Porto Velho se reuniram de forma virtual na manhã de hoje para reafirmar a parceria, que já existe há cerca de quatro anos, para o compartilhamento de informações relacionadas as previsões de vazão do rio Madeira.

A Santo Antônio Energia monitora a bacia do rio Madeira em 12 estações telemétricas, em um trecho de 400 quilômetros, do rio Beni, na Bolívia, ao município de Humaitá, no estado do Amazonas, e possui ainda uma estação no Peru. No período de cheia do Madeira, que vai de novembro a abril, quando as vazões superam os 30 mil metros cúbicos por segundo, as informações são compartilhadas em boletins diários com a Defesa Civil, norteando as ações preventivas do órgão.

Na reunião online, a equipe de Operação da hidrelétrica aproveitou para esclarecer que a usina é a fio d´água, não interferindo no fluxo natural do rio Madeira e não tendo o reservatório capacidade de armazenamento. Também foi mencionada a segurança da barragem, que é feita de concreto e aço em quase sua totalidade, possuindo mais de 600 instrumentos de monitoramento, supervisionados por uma equipe especializada que atesta a sua segurança.

