São Francisco do Guaporé vai receber R$ 200 mil para a compra de tubos corrugados; recurso foi assegurado por Alex Redano

A prefeitura de São Francisco do Guaporé, na região da BR-429, assinou o convênio com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para a liberação de R$ 200 mil, para a compra de tubos corrugados para a substituição de pontes e pontilhões de madeira nas estradas vicinais do município.

O recurso foi assegurado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), através de indicação junto ao Executivo e atende à solicitação do prefeito Tinoco (MDB), junto com o assessor parlamentar Wesley Gomes.

“São Francisco é mais um município que será beneficiado com recurso, fruto da nossa atuação parlamentar, que será investido na melhoria das estradas vicinais, com a compra de tubos corrugados para a troca de pontes de madeira, dando mais segurança na locomoção e durabilidade dos serviços”, destacou Redano.

O prefeito Tinoco assegurou uma contrapartida de R$ 22.390,00 e aproveitou para agradecer ao deputado por ter intermediado a assinatura do convênio, garantindo a liberação do recurso. “Nossa gestão tem trabalhado em parceria com deputados e o Governo, para que a nossa população possa ser beneficiada com obras e ações. Vamos aplicar bem esse recurso, para que a troca de pontes de madeira assegure mais segurança nas estradas vicinais”, completou Tinoco.

Via ALE-RO