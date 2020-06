SÃO JOÃO: Confira as lives juninas desta quarta (20)

Chegou São João e sem dúvidas, as comemorações deste ano serão marcadas por apresentações virtuais de artistas locais e nacionais.

Publicidade

Pensando nisso, listamos algumas opções para você organizar a folia em clima junino:

17h: Xotebaião

Com a participação de Igor Ativado, Tuka Velloz e Pedro Luan, a live beneficente da Xotebaião promete agitar a noite junina. A live é uma parceria com a FM Sergipe e será transmitida através do canal da rádio.

18h: Arraiá da Limão com a Banda Limão com Mel

No dia de São João, a Limão com Mel preparou um repertório para forrozeiro nenhum colocar defeito, como prometem no Instagram. A apresentação da banda contará com as músicas mais antigas da carreira e será transmitida no canal do Youtube.

19h: Live Arrastapé do 18 do Forte

Além dos shows de Devinho Novaes e Xande e Nanda, a Live do maior São João de Bairros de Sergipe vai contar ainda com participações especiais ao vivo de Igor Ativado, Calcinha Preta e Ramon Conchinha. Vai contar ainda com participações no telão de Solange Almeida, Cavaleiros do Forro, Luan Estilizado, Diego e Vitor Hugo e Jonas Esticado.

As apresentações serão transmitidas através de uma Live no canal do YouTube do cantor Devinho Novaes que é uma das atrações da festa. A dupla Xande e Nanda vai abrir a festa com muito forró e romantismo com novos sucessos e também os hits que marcaram a banda Fogo na Saia.

20h: Israel e Rodolfo

A dupla sertaneja já avisou em seu Instagram: preparem a fogueira, os quitutes e o quentão que o ‘Arraiá Live Leve’ já está chegando. Os artistas se apresentam pelo circuito Brahma e transmitem a live pelo canal do Youtube.

20h: São João da Seeway Elétrico 2

A segunda live da banda é uma iniciativa solidária com o intuito de ajudar famílias carentes e profissionais da música. Realizada através do Youtube, a apresentação terá contará com as participações de Eduardo Silva e Lindy Rose.

20h: Fafá de Belém

Também em clima junino, Fafá de Belém promete agitar a noite em seu canal do Youtube. Além de comemorar o dia de São João, este ano a artista está comemorando 45 anos de carreira.

Por JH Notícias