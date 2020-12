Sargento Eyder Brasil indica e DER recupera trecho da RO-470

O Poder Executivo, através do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO atendeu mais uma indicação do deputado Sargento Eyder Brasil (PSL) e realizou a recuperação do trecho da RO-470, em Mirante da Serra.

Existia vários pontos críticos da BR-364 até a RO-470, e o DER realizou a manutenção. Ao longo da 470, em Vale do Paraíso, cerca de 36 km de asfalto estão sendo executados pelo Governo de Rondônia.

Para o deputado Sargento Eyder Brasil, a recuperação da rodovia atende a demanda os moradores da região que fazem o escoamento da produção agrícola, com isso fomentando a economia local.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende esteve no local fiscalizando todas as obras.

