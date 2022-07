Saúde confirma 76 casos de varíola dos macacos em sete estados Casos estão no Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo

O Ministério da Saúde informou que, até este domingo (3/7), 76 casos de varíola dos macacos — monkeypox — foram confirmados no Brasil. Ao todo, sete estados notificaram a infecção: um no Distrito Federal, um no Rio Grande do Norte, dois em Minas Gerais, dois no Rio Grande do Sul, dois no Ceará, 16 no Rio de Janeiro e 52 em São Paulo.

A pasta afirmou ainda que segue em articulação direta com os estados, por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional, para monitorar os casos e rastrear pessoas que tiveram contato com os pacientes.

Estados como o Amazonas e Santa Catarina investigam casos suspeitos.

A varíola dos macacos foi diagnosticada pela primeira vez em humanos em 1970 e, de acordo com o perfil dos pacientes infectados atualmente (homens gays ou bissexuais, em sua maioria), provavelmente é transmitida por meio de sexo sem proteção, além de pelo contato com lesões em pessoas doentes ou gotículas liberadas durante a respiração.

Os primeiros sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo e nas costas, inchaço nos linfonodos, exaustão, calafrios e bolinhas que aparecem no corpo inteiro (principalmente rosto, mãos e pés) e evoluem, formando crostas, até cair.

