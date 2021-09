Saulo Moreira assume como deputado na Assembleia Legislativa de Rondônia

Aconteceu na tarde desta segunda-feira, 13, a posse de Saulo Moreira da Silva (MDB) como Deputado Estadual. Saulo possui a sua base política na região do Vale do Jamari e volta à Assembleia Legislativa depois da cassação por parte da justiça, do agora ex-deputado Edson Martins de Paula, também do MDB.

A posse de Saulo Moreira ocorreu em sessão extraordinária de forma presencial e remota, convocada pelo presidente Alex Redano (Republicanos). Saulo Moreira já foi deputado estadual no mandato 2014/2018 e nas últimas eleições, apesar de ter conquistado a 13ª maior votação com 10.911 votos, acabou ficando como ficou como primeiro suplente da coligação MDB/PV, que elegeu quatro parlamentares, sendo os emedebistas Eurípedes Lebrão-MDB (20.357 votos) Jean Oliveira-MDB (17.823 votos), Luizinho Goebel-PV (16.999 votos) e Edson Martins (11.687 votos).

A solenidade de posse foi comandada pelo presidente Alex Redano, que ao abrir os trabalhos, declarou a perda de mandato de Edson Martins, anunciando a vacância de uma das 24 cadeiras do legislativo. Na sequência o secretário da mesa, Jair Montes leu o ato convocatório do suplente, que foi conduzido até a tribuna para o tradicional juramento constitucional, confirmando a posse, com o termo lido pela secretaria da mesa.

O 1º secretário Jair Montes (Avante) disse que “é uma honra muito grande recebê-lo. Desejo boa sorte, que Deus o acompanhe e ilumine nessa sua nova missão. O senhor retorna a essa Casa e que possa somar, mais uma vez, com a nossa população de Rondônia”.

O presidente Alex Redano cumprimentou o deputado Saulo pela posse, destacando que a região de Ariquemes volta a contar com quatro deputados. “Quero parabenizar o meu amigo pessoal Saulo Moreira pela posse, desejar um excelente trabalho. Fomos colegas na Câmara de Vereadores de Ariquemes, atuamos juntos na Assembleia Legislativa e a partir de hoje voltaremos a trabalhar juntos, disse o presidente, destacando também a passagem do deputado ex-deputado Edson Martins pela Assembleia. “Um político honesto, um deputado excelente que sempre orgulhou esta casa e deixou um legado”.

Hoje a casa faz uma ação de justiça com a posse do deputado Saulo Moreira, cumprindo determinação judicial. Tive o prazer de participar da Assembleia com o Saulo por dois mandatos, sei da sua competência e do seu trabalho. Desejo a ele todo o sucesso possível. Como colega de partido fico feliz em ver um aperto de mão entre o deputado Saulo que chega e o deputado Edson Martins que deixa a casa depois de um trabalho exemplar no legislativo, disse o deputado Jean Oliveira.

Tudo acontece no tempo de Deus. Quis o Senhor que vossa excelência voltasse a esta Casa neste dia. Desejo todo o sucesso possível e me coloco à disposição para o apoio que for preciso nesta sua retomada política, destacou o deputado Jhony Paixão.

Em seu discurso de posse, Saulo Moreira (MDB) saudou a todos os parlamentares e aos seus familiares e assessores presentes. “Cumprimentar o povo de Rondônia e em especial o meu povo de Ariquemes, que me elegeu como vereador e depois por mais dois mandatos de deputado estadual, e agora sou empossado para concluir mais essa legislatura”.

O deputado empossado declarou que “é uma honra muito grande estar de volta e quero registrar o trabalho do ex-deputado Edson Martins (MDB), que tem o meu respeito e o meu reconhecimento por seu trabalho digno. Também agradeço ao apoio do meu partido, o MDB, e contem comigo aqui nesse Parlamento”.

Por fim, Saulo Moreira disse que “podem contar com o meu apoio, com o meu esforço, para discutir e aprovar leis de interesse do povo de Rondônia. Também quero trabalhar, nesse curto mandato, para levar emendas e benefícios para a nossa população. Que Deus possa estar nos abençoando, nos guiando nesse novo mandato. Muito obrigado a todos”.

Cassação

O ex-deputado Edson Martins teve o mandato cassado pela justiça, decretado pela juíza Márcia Adriana Araújo de Freitas, por improbidade administrativa, por condutas consideradas ilícitas quando era prefeito de Urupá. A magistrada é da 1ª Vara Cível da Comarca de Alvorada do Oeste, e ela também pediu a perda do mandato do parlamentar. Depois de ser notificada pela Justiça, a mesa diretora da Assembleia decretou a perda de mandato de Edson Martins e a vacância da cadeira, convocando imediatamente o suplente para a posse definitiva.

Por Jocenir Sérgio Santanna e Eranildo Costa Luna