Apenado é baleado após estuprar vizinha grávida e tentar esfaquear PM

Um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica de 31 anos foi baleado de raspão e preso após estuprar a vizinha grávida e tentar esfaquear um policial militar. O crime aconteceu no bairro Mariana, zona Leste da capital rondoniense.

A vítima de 28 anos, grávida de oito meses, teve sua residência invadida durante a madrugada deste domingo (01) e estuprada pelo criminoso que portava uma faca tipo peixeira para ameacá-la de morte.

Depois do crime, ele fugiu do local e a PM foi chamada. Os policiais foram até a casa do criminoso, que se escondeu no forro do imóvel. Ao ser descoberto, ele pulou em cima de um dos militares e com uma faca tentou esfaqueá-lo e tomar a pistola dele.

Durante a luta corporal, a arma do policial disparou duas vezes e o bandido foi atingido de raspão no abdômen. Ele foi algemado e levado preso para a Central de Flagrantes. Nenhum dos militares se feriu. O apenado tinha acabado de romper a tornozeleira.

Via Rondoniaovivo