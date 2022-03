Se o Senado fosse sério, Fux poderia sofrer impeachment no STF por tráfico de influência a favor do Itaú no CNJ

Se o Senado fosse sério, Fux poderia sofrer impeachment no STF por tráfico de influência a favor do Itaú no CNJ

O ministro Luiz Fux pode ter cometido crime de tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal a favor do Banco Itaú, em reclamação apresentada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso em 2020.

Fux, usando do cargo de corregedor interino do CNJ, cassou decisão da juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que havia determinado, em processo que transitou em julgado, o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco Itaú e Itaú Corretora de Valores em 18 de setembro de 2020. No dia 24 de setembro, a juíza recebeu um telefonema da assessoria de Fux no CNJ, determinando que ela se abstivesse de promover qualquer ato no processo, que ela havia sido acusada de ter sido ‘parcial’ por não ter comunicado o banco, e ainda, que ela deveria devolver quaisquer valores que porventura tivessem sido bloqueados, ou seja, Fux havia cassado sua decisão.

Ocorre que não compete ao CNJ cassar, rever ou alterar decisões judiciais, e isso já foi definido em diversos julgamentos do próprio Conselho e do Supremo Tribunal Federal, abaixo, trecho de Acórdão do STF sobre o caso:

“O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura – excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal – por traduzir comportamento “ultra vires” – revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. Doutrina. Precedentes (MS 28.598-MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.)” (MS nº 27.148/DF-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/10).”

E ainda:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

O processo diz respeito a um lote com mais de 51 milhões de ações do banco Itaú, comprados por uma empresa em 1973. O banco se recusa a reconhecer o valor atual de seus próprios papéis, negando a evolução acionária. Os valores foram periciados, auditados e reconhecidos até pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O banco também foi condenado por litigância de má-fé no mesmo processo.

Após a decisão da juíza, o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório do ministro Luís Roberto Barroso, acionou o CNJ, alegando ‘parcialidade’ da juíza, e ainda que havia sido ‘impedido de acessar os autos’, sendo que ele ainda não estava habilitado no processo que tramita sob segredo de justiça por falta de procuração, mesmo assim, o escritório que atua no Pará, e estava habilitado, encaminhou fotos das peças a ele.

A ação rápida e descabida de Fux não encontra amparo na legislação, e a única explicação possível é o fato do ministro estar atendendo pedido de um conhecido. O escritório de Rafael é sediado no Rio de Janeiro.

Fux levou o caso ao conhecimento de seus pares no CNJ em 6 de outubro de 2020, e na sessão o conselheiro Mário Guerreiro condenou a ação do ministro, lembrando que independente do valor da ação, não cabe ao CNJ interferir em decisões de magistrados, atendo-se apenas a questões administrativas. Após um pedido de vistas, Fux não pautou mais o processo, que continua em suspenso. O CNJ, sem nenhuma explicação, apagou o vídeo da sessão.

Desde então, o Itaú conseguiu o que queria, brecar o pagamento e manter a juíza como suspeita, mesmo com uma decisão precária. A mesma reclamação foi apresentada pelo advogado ao TJPA, que julgou improcedente os argumentos do Itaú e não encontrou nenhuma irregularidade nos atos da magistrada, mantendo-a à frente do processo. Falta Fux concluir o julgamento, que ele vem segurando há praticamente dois anos.

O caso é grave e requer atenção de instituições como OAB e AMB, que estão em silêncio sobre o episódio. Até hoje, o CNJ não explicou o sumiço do vídeo da sessão de julgamento do dia 6 de outubro.

Se for comprovado que Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso está usando seu parentesco ou proximidade com a Corte para favorecer o Banco Itaú, e Fux tiver usado seu cargo para favorecer o Banco Itaú, eles podem ser enquadrados no crime de tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal.

A forma de comprovar isso? Vendo se o CNJ pode ser usado como ‘instância recursal’ em qualquer ação que peça que seja reformadas decisões judiciais, ou se apenas o Itaú consegue tal proeza.

A competência para abrir um processo de impeachment de Fux cabe ao Senado Federal, o problema é que por lá, tem muita gente de rabo preso com o Supremo, e tudo que político não quer saber é de confusão com ministros da Suprema Corte. Enquanto isso, impera a impunidade e as decisões escabrosas e sem fundamentação jurídica.

A insegurança reina, banqueiros continuam se entupindo de dinheiro e o Brasil afunda no descrédito.

Leia a matéria completa em PainelPolítico