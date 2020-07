Sebrae orienta sobre os canais oficiais de formalização como Microempreendedor Individual

Canal oficial do governo federal, Sebrae e Salas do Empreendedor garantem serviço gratuito

O Microempreendedor Individual (MEI), é a maneira mais simplificada de ser empresário no Brasil. Criado a partir da Lei Complementar 123/2006, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o instituto do MEI já conta com mais de 10 milhões de empresas no país que antes estavam na informalidade e agora geram divisas e oportunidades em todo o território nacional. Em Rondônia temos mais de 50 mil empresas constituídas com esta simplificação.

Com a pandemia causada pelo coronavírus, uma crise econômica se instalou, gerando o desligamento de muitos postos de trabalho. A consequência disso é o chamado empreendedorismo por necessidade, onde, diante de uma situação extrema, as pessoas buscam alternativas para seu sustento.

Pensando nisso, e alarmado com o número de relatos de pessoas que acabam se formalizando e ainda pagando por isso, o Sebrae entendeu a necessidade de oferecer sempre apoio ao empreendedorismo, informando, orientando e formalizando de maneira gratuita, especialmente neste momento delicado em que os recursos estão realmente escassos, evitando que os empreendedores tenham que pagar taxas e honorários, onerando ainda mais a já atribulada situação financeira deles.

Existem portais que formalizam a pessoa como MEI, porém são pagos. O único site oficial do governo federal é o www.portaldoempreendedor.gov.br e, além de ser gratuita a formalização, a mesma é autoexplicativa e não leva muito tempo, bastando um boa conexão de internet. O Sebrae em Rondônia também realiza este serviço ao futuro Microempreendedor de maneira gratuita, bastando apenas agendar um atendimento pela ligação de voz à Central de Relacionamento 0800 570 0800 ou enviando mensagens de texto via Whatsapp no mesmo número.

Para facilitar ainda mais, nos municípios onde há possibilidade de atendimento presencial, o Sebrae mantém parcerias, disponibilizando as Salas do Empreendedor, um espaço totalmente dedicado ao Empreendedor local, onde as prefeituras disponibilizam atendentes treinados pelo Sebrae com toda a expertise em formalizar as empresas.

Se você tem uma ideia de negócio e precisa se formalizar, procure o Sebrae, que pode atendê-lo também remotamente. Acesse nosso portal de atendimento em www.sebrae.ro. Ligue para nossa Central de Relacionamento ou envie mensagens de texto por WhatsApp no 0800 570 0800, acesse nosso portal de ensino à distância www.sebrae.com.br/cursosonline ou siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais (@sebraero).

Por Sebrae-RO