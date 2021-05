Seca no México faz ressurgir Igreja que estava submersa há 40 anos

Uma igreja do século XIX, submersa há 40 anos, voltou à superfície, no México, por conta de uma seca severa que assola o estado de Guanajuato .

A Igreja da Virgem das Dolores desapareceu em 1979 quando a barragem de Purisima foi construída. Nessa altura a comunidade de El Zangarro foi obrigada a sair da região naquela que foi uma decisão “muito difícil, “não só por causa dos edifícios, mas por causa do sentimento de pertencer ao local”, conta Dulce Vazquez, diretora dos arquivos municipais.

#VirgendelosDolores Temple in #Zangarro community, #Guanajuato state, #Mexico. Virgen de los Dolores (Our lady of Sorrows) temple, built-in 1898, was flooded 40 years ago to build a dam. Heavy #drought in the region has exposed its structure again. 📷 epa / EFE / Luis Ramirez pic.twitter.com/OUOBQ5Y6kt

— european pressphoto agency (@epaphotos) May 3, 2021