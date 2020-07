Secretário Fernando Máximo tem melhora, mas segue na UTI

Internado na sexta-feira (10) após agravamento de seu quadro clínico em decorrência do Coronavírus, o secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo passou por novos exames na manhã deste sábado (11), apresentou leve melhora, mas continua em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Máximo não foi entubado, mas apresenta dificuldades de respiração.

Segundo informou a Secretaria da Saúde, Máximo já estava tomando antibióticos e soro por via venosa e quando foi internado seu quadro era estável.

Na última terça-feira (7) o secretário usou as redes sociais pela última vez, quando anunciou que estava contaminado com Coronavírus, disse que iria trabalhar em home office e que havia iniciado tratamento com Cloroquina. “Chegou a hora de cuidar também da minha saúde, testei positivo para Coronavírus. Com fé em Deus, em breve estarei recuperado e de volta ao front de batalha para cuidar da saúde do nosso povo. Por enquanto, trabalhando em casa nas orientações, nos planejamentos..”.

Rondoniagora