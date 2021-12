Sedentos em 2021, Atlético-MG e Athletico-PR querem a Copa do Brasil

Neste domingo (12/12) será a largada para a disputa do título da Copa do Brasil 2021 entre Atlético-MG e Athletico-PR. Mineiros e paranaenses decidirão em dois jogos quem será o grande campeão da segunda competição mais importante do país.

Mas para eles, erguer taças não é novidade em 2021. O Galo conquistou o Campeonato Brasileiro e o Furacão foi o vencedor da Copa Sul-Americana. No entanto, nem os times nem as suas torcidas estão cansados de gritar “É campeão!” e as partidas prometem ser de alto nível.

Tríplice coroa na mira

Campeões estaduais e nacionais, a equipe comandada por Cuca está prestes a atingir um feito inédito na sua história: vencer três títulos importantes na mesma temporada.

Campanha irregular?

Apesar de ter brilhantemente conquistado a Copa Sul-Americana, os comandados de Alberto Valentim tiveram dificuldades no restante da temporada. Terminaram o Brasileirão em 14º e foram eliminado do Campeonato Paranaense na semifinal.

Valentim, no entanto, fez o que precisava fazer nas competições que disputou. Ele assumiu o clube na 24ª rodada do campeonato nacional, conseguindo manter o time na Série A e surpreendeu quando eliminou o Flamengo na semi da Copa do Brasil, conquistando vaga na final.

Nos últimos anos, o Athletico-PR se acostumou a erguer taças.

Prêmio de encher o bolso

O troféu não é a única ambição de Galo e Furacão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu ainda em março deste ano que o campeão da competição levará R$ 56 milhões. Enquanto o vice ficará com R$ 23 milhões.

Ambos querem o título de bicampeão da Copa do Brasil. O alvinegro venceu em 2014, enquanto o rubro-negro paranaense triunfou em 2019.

O primeiro confronto será no Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo, às 17h30, e a volta será na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30, ambos no horário de Brasília.

Lucas Figueiredo/CBF e Buda Mendes/Getty Images