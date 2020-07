Seduc informa que não há data para retorno de aulas presenciais em Rondônia

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), informou nesta quarta-feira (8) que não há data prevista para o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino estadual. Segundo o secretário da Educação Suamy Vivecananda, o retorno só será possível após o Poder Executivo e os órgãos de controle em saúde definirem os protocolos de segurança para a retomada das atividades.

A secretaria está seguindo as orientações estabelecidas no Decreto nº 25.138, de 15 de junho, assinado pelo governador Marcos Rocha. E, quanto à possibilidade de retorno às aulas presenciais no ano de 2020, o secretário informou que não há como estabelecer datas.

“Precisamos aguardar as recomendações do Poder Executivo que expede os decretos, e os estudos técnicos que são realizados com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e ainda, órgãos de controle que acompanham de perto o desenvolvimento dessas ações.

De acordo com a Seduc, o Ministério da Educação (MEC) anunciou no dia 1º de julho diretrizes para retomada às aulas presenciais, mas ainda não há uma data prevista de retorno das atividades educacionais em todo o País.

A Seduc informou ainda, que está trabalhando coletivamente com os órgãos de controle no planejamento de retorno às aulas presenciais, objetivando receber os estudantes com segurança, quando for possível o regresso, portanto não há data prevista para retomada das atividades.

Aulas online

Estão sendo ofertadas aulas online nas plataformas digitais do canal da Mediação Tecnológicas-RO, e na plataforma do Revisa Enem #Agoravai, além da disponibilização de conteúdos impressos para os estudantes que não possuem acesso à internet.

São realizadas constantes reuniões pela equipe técnica-pedagógica, para alinhamento e planejamento das ações que estão sendo executadas nas escolas por professores, para o devido atendimento com qualidade, aos estudantes em aulas não presenciais, durante a pandemia da Covid-19. A Seduc proporcionou aos professores, formação, via google meet e webex, para trabalhar com as plataformas tecnológicas que estão sendo utilizadas nas aulas remotas.

De acordo com secretário Suamy Vivecananda, quando ocorrer o retorno das aulas presenciais, será realizada uma avaliação diagnóstica para mensurar as aprendizagens, onde também será feito um trabalho de nivelamento com os alunos.“As aulas remotas, durante esse período de pandemia da Covid-19, são uma forma de ofertar o ensino e manter o vínculo com a escola, e garantir a segurança dos nossos alunos, professores e demais profissionais da educação, além de evitar o aumento na contaminação pela Covid-19, também é uma forma de contribuir com as ações de enfrentamento ao coronavírus, realizadas pelo governo de Rondônia”, ressaltou o secretário.

