SEFIN apreende carreta com confecções sem nota fiscal em Vilhena; carga avaliada em R$ 400 mil

Na manhã de segunda-feira, 7, uma carreta foi apreendida no Posto Fiscal de Vilhena por Auditores Fiscais da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (SEFIN) ao tentar burlar a fiscalização.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a princípio a nota apresentada pelo motorista dava conta que o caminhão estava carregado com farinha com destino ao Estado do Amazonas.

Com isso, foi realizada a inspeção física nas mercadorias e neste ato continuo observou-se a existência de fardos de Confecções sem nota fiscal

Entretanto, nos fardos havia 7.050 peças de lençol e porta travesseiro, perfazendo o valor de cerca de R$ 400 mil sem a devida documentação e o recolhimento do crédito tributário de aproximadamente R$ 140 mil.

Diante dos fatos, a carreta e a mercadoria foram apreendida, até que seja regularizada a situação.

ExtradeRondônia