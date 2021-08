Segurança jurídica segue ameaçada por manobra do Itaú no CNJ, e instabilidade gera desconfiança entre investidores

Para não pagar uma dívida calculada em R$ 2,09 bilhões, em um processo judicial transitado em julgado, o Banco Itaú vem colocando em risco a segurança jurídica devido a uma manobra articulada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, com uma ajuda providencial do também ministro Luiz Fux, que dirige o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O episódio teve início em 18 de setembro de 2020, quando a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco Itaú que estava em fase de execução processual. Na mesma ação, o Itaú havia sido condenado por litigância de má-fé, e por abusar de recursos protelatórios. O banco então apresentou ao CNJ uma reclamação disciplinar contra a juíza. A queixa sequer deveria ter sido aceita, já que os argumentos não se sustentam. Além do mais, o banco pediu o afastamento da juíza e a cassação de sua decisão, o que é proibido ao CNJ, tendo em vista o Conselho se tratar de um órgão cujas atribuições se limitam a questões administrativas.

Mesmo assim, Fux acatou os pedidos, proibiu a juíza de atuar no processo até que a reclamação fosse julgada, e ainda cassou a ordem de bloqueio. Isso tudo ocorreu em um espaço de apenas 6 dias, entre a decisão da juíza e a interferência de Fux, uma situação inédita, e ilegal.

A reclamação começou a ser julgada em 6 de outubro de 2020, e após um pedido de vistas, não voltou mais à pauta desde então.

A decisão do ministro, que preside o CNJ, foi contrária a toda jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e contra a Constituição, que determina os limites do Conselho.

Fux colocou em xeque a segurança jurídica para atender um banco, que tem um longo histórico de calotes em todas as esferas do Judiciário, além de desrespeitar sucessivamente decisões judiciais. O Itaú abusa dos recursos apenas como manobra protelatória, e sequer disponibiliza os valores em conta judicial até que os processos sejam conclusos, como é praxe no poder judiciário.

A decisão do ministro assusta o mercado, e principalmente os investidores, que perdem a confiança na justiça, afinal, sequer decisões transitadas em julgado estão sendo respeitadas.

