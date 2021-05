Segurança tenta separar briga e acaba sendo baleado na zona leste

Um segurança de uma conveniência pub foi baleado na noite deste domingo (30), ao tentar separar uma briga que acontecia na frente do estabelecimento localizado na Avenida Mamoré, próximo da Avenida Rio de Janeiro no bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava trabalhando quando iniciou uma briga entre clientes e ele tentou separar a briga e uma das partes envolvidas se apossou de uma arma de fogo e atacou a vítima com tiros e na sequência fugiu em um carro branco modelo Gol.

A vítima foi socorrida em um carro particular para a Unidade de Pronto Atendimento da região onde recebeu os primeiros socorros e deve ser encaminhado para a emergência do hospital João Paulo II. A Polícia Militar foi acionada e está no local colhendo mais informações para fazer a confecção do boletim de ocorrência.

Via Hora1 Rondônia