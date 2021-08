Seis jogadores deixam o Porto Velho

A diretoria do Porto Velho está promovendo uma verdadeira reformulação no elenco visando os últimos quatro jogos do clube na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. Após a saída do técnico Tiago Batizoco, outros seis jogadores também estão deixando a Locomotiva.

Dentre os jogadores que saíram o Porto Velho estão: o zagueiro Júnior Porto; o lateral-esquerdo Felipe Assis; os volantes Fagner e Wembley; o meia-atacante Klayton; e o atacante Lopeu. Os atletas estão fora do compromisso diante do Goianésia, marcado para sábado fora de casa.

Além da saída de atletas, o Porto Velho não poderá contar com o zagueiro Maurício Leal, o volante Felipe Sorbara e o meia-atacante Emerson Bacas. Felipe Sorbara tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Já Maurício Leal e Emerson Bacas foram expulsos na derrota para Aparecidense-GO e também desfalcam a Locomotiva.

Apesar das saídas, a diretoria do Porto Velho acertou com o lateral Guarate e com o volante Cabelo visando a reta final da competição nacional. A Locomotiva aguarda a liberação dos atletas no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para saber se poderá contar ou não com os jogadores no compromisso deste sábado.

O Porto Velho retorna a campo no sábado, às 15 horas (horário de Rondônia), diante do Goianésia no estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste compromisso, a Locomotiva será comandada pelo preparador físico João Henrique Menezes e pelo analista de desempenho Kelvin Vinícius.

Via Futebol do Norte