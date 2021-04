Olimpíadas: seletiva de natação define vagas olímpicas de velocidade nesta quinta

A natação brasileira já tem dez nadadores garantidos (11 provas) na Olimpíada de Tóquio (Japão) e na noite desta quinta-feira (22) pode assegurar mais atletas em disputas de velocidade na seletiva nacional no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Hoje, a partir das 18h30 (horário de Brasília), serão disputadas as finais das provas de dos 100 metros livre (masculino), 200m borboleta (feminino), 200m peito (M) e 1.500m livre (F), com transmissão ao vivo do Canal Olímpico e da TV CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

As duas últimas classificações a Tóquio ocorreram na noite de ontem (21). Leonardo de Deus obteve o índice nos 200m borboleta, e Guilherme Costa, também conhecido pelo apelido de Cachorrão, assegurou vaga nos 800m livre, um dia após já ter carimbado presença nos 400m livre em Tóquio.

CLASSIFICADOS E GARANTIDOS EM TÓQUIO 🇯🇵 Leonardo de Deus e Guilherme Costa foram os destaques desta quarta-feira na Seletiva Olímpica de Natação com índices. Veja tudo aqui: https://t.co/gr1nBcVna3 📷: @satirosodre#SeletivaOlimpicadeNatacao #NatacaonasOlimpiadas #Tokyo2020 pic.twitter.com/AsMBXbad4g — CBDA (@CBDAoficial) April 21, 2021

O sul-matogrossense Leonardo de Deus, de 30 anos, um dos atletas mais experientes na seletiva, completou os 200m borboleta em 1m56seg01 e ficou satisfeito com o tempo dedicado à preparação física.

“Terceira Olimpíada. Vale muito a pena passar por tudo que a gente passa. Estou afastado da minha família há dois meses pensando só nisso. Tenho que agradecer à minha equipe e a todos os meus apoiadores que me deram todo o suporte para que eu chegasse aqui e conseguisse esse índice. Tenho esse 1m54 dentro de mim e quero que ele saia lá em Tóquio”, disse Leonardo em depoimento ao site da CBDA.

Já Guilherme “Cachorrão” Costa, que bateu o recorde sul-americano nos 400m livre, na última terça (20), conseguiu a segunda vaga olímpica, nos 800m livre, com a marca de 7m50seg41.

“Não foi o tempo que eu gostaria, mas estou feliz com mais um índice. Preciso ver com meu treinador, pois era pra ter passado um pouco mais baixo que é o que eu tenho que fazer nos Jogos Olímpicos”, comentou após a prova.