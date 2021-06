Sem alarde, a greve do leite foi encerrada, mas produtor continua insatisfeito

Sem ação efetiva do poder público e após várias reuniões remotas, a greve dos produtores de leite acabou há pelo menos duas semanas. Não houve alarde ou aviso, mas a insatisfação continua grande. Os laticínios ganharam a disputa e estão pagando entre R$ 1,40 a R$ 1,61 o litro do leite e, raras exceções, disponibilizando bonificações.

No decorrer do protesto, as indústrias alegaram prejuízo há vários meses, mas continuaram mantendo os preços aguardando o cenário econômico melhorar. Como não houve mudança, o prejuízo foi repassado ao pequeno produtor, que não teve escolha a não ser aceitar os termos do mercado.

A Federação dos Produtores de Rondônia (Faperon) enumerou uma série de providências que serão cobradas para melhorar a cadeira produtiva. Veja os principais pontos:

1. Implantar a melhoria genética leiteira como política de Estado nos financiamentos de matrizes para o setor leiteiro; decreto estadual disciplinando a liberação de crédito com registro e aptidão leiteira.

2. Trabalhar Setores responsável do MAPA;trabalhar a capacitação da direção das empresas de laticínios e técnicos públicos no processo de exportação e habilitação junto a APEX; discutir com as Indústrias de Laticínios sua capacidade de fornecimento e adequação para exportação.

3. Identificar à situação das agroindústrias paradas, e tomar medidas para o funcionamento estratégico do setor leiteiro no Estado.

4. Mapear e relacionar as agroindústrias assistidas com profissionais públicos por município.

Apresentar proposta alternativas para atendimento as pequenas agroindústrias.

5. Aumentar o limite do valor de comercialização do protutor no patamar de 20% sobre o teto individual do financiamento do PRONAF nos Programas PNAE, PAA E outros.

6. Organizar os produtores nos municípios em grupos de interesse, associações e cooperativas localizadas.

7. Apoiar os grupos de produtores de leite com estrutura físicas de tanques de resfriamento de leite de 1.000 e 2.000 litros para venda conjunta do leite nos moldes de leite spot.

8. Aumentar a capacidade de negociação do leite in natura modelo leite spot de oferta diária nas grandes bacias leiteiras dos municípios.

