“Sem chances de ser vice”- Léo Moraes confirma pré-candidatura ao governo

O deputado federal Léo Moraes divulgou um vídeo com o qual espera por um fim as especulações em torno de sua pretensão para as eleições deste ano. Alguns políticos e setores da imprensa insistem em espalhar que o parlamentar, que é pré-candidato a governador, estaria indeciso e poderia negociar uma vaga para disputar as eleições como candidato a vice-governador.

As conversas do deputado com as várias lideranças políticas do Estado, algo natural nas articulações em busca de consolidar uma candidatura, “jamais contemplaram a hipótese de que eu pudesse abrir mão de minha pré-candidatura ao governo. Tenho um projeto de governo e é em torno desse projeto que vamos construir nossa candidatura”, disse ele.

Uma das versões que ganhou corpo no Estado foi a partir de uma foto divulgada numa rede social, na qual estão juntos o deputado Léo Moraes, a deputada federal Jaqueline Cassol e o senador Marcos Rogério. Daí surgiu a conversa que Léo seria candidato a vice do senador jiparanaense. “Nem eu serei vice dele e nem ele será meu vice. É mais uma especulação descabida”, encerrou Léo Moraes.

No vídeo divulgado em suas redes sociais, Léo Moraes não deixa margem para dúvidas. “Sou pré-candidato ao governo de Rondônia. Estou motivado, entusiasmado e muito feliz”, diz ele. Mais adiante, afirma acreditar ser possível “melhorar o Estado de Rondônia”.

O pré-candidato alerta para a disseminação de “muita mentira, muita fake news e muita inverdade, mas sempre irá prosperar a verdade”. Por fim, convoca a população: “Vamos em frente porque há muito por fazer. Nos próximos dias vamos dialogar muito sobre as reais necessidades do Estado”.

Por enquanto, a única aliança fechada na composição da chapa majoritária é com a deputada federal Jaqueline Cassol, com quem tem acordo firmado para apoia-la em sua pretensão de disputar a única vaga ao Senado. As conversas seguem com vários partidos, visando a composição da chapa majoritária e as nominatas a deputados federais e estaduais.

Painel Político, Alan Alex